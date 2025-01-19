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Генри Сехудо посоветовал Исламу Махачеву сменить весовую категорию

Генри Сехудо посоветовал Исламу Махачеву сменить весовую категорию
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано, посоветовав Исламу сменить дивизион.

«Исламу Махачеву нужно перейти в полусредний вес и стать двойным чемпионом», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде главного события турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

Отметим, что Мойкано выходил на этот поединок на коротком уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.

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