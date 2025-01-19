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Прохазка остроумно ответил на вопрос о полученном тычке в глаз в бою с Хиллом

Прохазка остроумно ответил на вопрос о полученном тычке в глаз в бою с Хиллом
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка прокомментировал тычок в глаз в поединке с американцем Джамалом Хиллом, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Тычок в глаз? Он всё ещё ощущается… Нет смысла останавливать бой из-за тычка в глаз. У меня есть ещё один глаз», — сказал Прохазка на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Прохазка победил техническим нокаутом в третьем раунде. Чешский боец закрыл досрочное поражение от действующего чемпиона дивизиона бразильца Алекса Перейры, поединок с которым состоялся в июне на UFC 303.

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