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Мераб Двалишвили: уровень борьбы Стерлинга намного сильнее, чем у Умара Нурмагомедова

Мераб Двалишвили: уровень борьбы Стерлинга намного сильнее, чем у Умара Нурмагомедова
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сравнил уровень борьбы экс-претендента на титул UFC Умара Нурмагомедова с экс-чемпионом в этом дивизионе Алджамейном Стерлингом.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Думаю, Стерлинг намного сильнее Умара в борьбе. Алджо на другом уровне, верю, что он лучше Нурмагомедова», — сказал Двалишвили во время пресс-конференции после турнира UFC 311.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в соглавном событии шоу Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя и впервые защитил свой чемпионский титул.

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