Мераб Двалишвили: уровень борьбы Стерлинга намного сильнее, чем у Умара Нурмагомедова

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сравнил уровень борьбы экс-претендента на титул UFC Умара Нурмагомедова с экс-чемпионом в этом дивизионе Алджамейном Стерлингом.

«Думаю, Стерлинг намного сильнее Умара в борьбе. Алджо на другом уровне, верю, что он лучше Нурмагомедова», — сказал Двалишвили во время пресс-конференции после турнира UFC 311.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в соглавном событии шоу Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя и впервые защитил свой чемпионский титул.