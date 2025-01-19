Охрана стащила Двалишвили с клетки в момент празднования победы на UFC 311

Курьёзный эпизод произошёл на турнире UFC 311, состоявшемся в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили, праздновавший победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым, едва не упал с клетки из-за того, что его попытался стянуть охранник, вызвав недовольство бойца.

Фото: https://x.com/oscarswillis/status/1880850837049950541

Фото: https://x.com/oscarswillis/status/1880850837049950541

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.

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Мераб Двалишвили вступил в перепалку с фанатами на турнире UFC: