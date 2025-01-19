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Ислам Махачев рассказал, когда хочет провести следующий бой

Ислам Махачев рассказал, когда хочет провести следующий бой
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о сроках следующего выступления после победы на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

«Я завершил работу в своём дивизионе. Кто ещё? Я перебил всех. Дана, я жду, просто позвони. Когда я намерен вернуться? В Международную неделю боёв. Июнь или июль», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, на турнире UFC 311 Махачев сразился с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Россиянин победил удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее Царукян прокомментировал результаты боёв Махачева и Умара Нурмагомедова на UFC 311.

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