Ислам Махачев рассказал, когда хочет провести следующий бой

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о сроках следующего выступления после победы на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Я завершил работу в своём дивизионе. Кто ещё? Я перебил всех. Дана, я жду, просто позвони. Когда я намерен вернуться? В Международную неделю боёв. Июнь или июль», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, на турнире UFC 311 Махачев сразился с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Россиянин победил удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее Царукян прокомментировал результаты боёв Махачева и Умара Нурмагомедова на UFC 311.

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