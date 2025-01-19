Артур Бетербиев поздравил Ислама Махачева с победой над Мойкано

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев поздравил своего соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева с победой над бразильцем Ренато Мойкано.

«Поздравляю с очередной успешной защитой титула» — написал Бетербиев под опубликованным фото Махачева в своих социальных сетях.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу Махачев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано и в четвёртый раз защитил свой пояс.

Стоит отметить, что Мойкано выходил на этот бой на коротком уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.