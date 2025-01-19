Двалишвили показал на пресс-конференции травмы, которые получил до боя с Нурмагомедовым

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили показал на пресс-конференции травмы на ноге, которые получил за несколько месяцев до боя с топовым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Напомним, бой между Мерабом и Умаром стал соглавным событием турнира UFC 311, который состоялся сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США). Встреча между бойцами продлилась все пять раундов и завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для Умара Нурмагомедова это поражение стало первым в профессиональной карьере. Для Мераба Двалишвили это была первая защита титула.