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Стали известны тренеры нового сезона реалити-шоу The Ultimaite Fighter

Стали известны тренеры нового сезона реалити-шоу The Ultimaite Fighter
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Член Зала славы UFC Даниэль Кормье и экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе Чейл Соннен станут тренерами нового сезона популярного реалити-шоу The Ultimaite Fighter (TUF). Об этом сообщил сам Кормье во время эфира на телеканале ESPN.

33-й сезон TUF начнёт транслироваться на телевидении 27 мая. В реалити-шоу примут участие бойцы полусреднего и наилегчайшего дивизионов.

Напомним, Кормье провёл последний бой на турнире UFC 252, который прошёл в августе 2020 года в Лас-Вегасе. Его оппонентом был Стипе Миочич. Для бойцов это был третий поединок. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Миочича.

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