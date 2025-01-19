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Алекс Перейра заявил, что лично попросил UFC организовать ему бой против Анкалаева

Алекс Перейра заявил, что лично попросил UFC организовать ему бой против Анкалаева
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра заявил, что лично попросил руководство североамериканской лиги организовать ему бой против топового бойца UFC россиянина Магомеда Анкалаева.

«Я правда хотел взять паузу, но возобновил тренировки. Начал чувствовать себя хорошо, прогрессировать. Поэтому позвонил своему менеджеру и сказал, что хочу драться в марте против Анкалаева. Знаю, что Магомед говорит, будто я дерусь с теми, на кого укажет руководство UFC. Но это я попросил матчмейкеров организовать бой с ним», — сказал Перейра в интервью пресс-службе UFC.

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