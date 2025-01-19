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Дастин Порье отреагировал на поединок между Иржи Прохазкой и Джамалом Хиллом

Дастин Порье отреагировал на поединок между Иржи Прохазкой и Джамалом Хиллом
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье отреагировал на поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) — чехом Иржи Прохазкой и соотечественником Джамалом Хиллом.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Иржи Прохазка (W) — Джамал Хилл
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
TKO
Джамал Хилл

«Это был сумасшедший бой… люблю смотреть на это», — написал на своей странице в социальных сетях Порье.

Напомним, бой между Прохазкой и Хиллом стал третьим по значимости событием турнира UFC, который состоялся сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США). Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде. Для американского бойца это поражение стало вторым подряд.

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