Дастин Порье отреагировал на поединок между Иржи Прохазкой и Джамалом Хиллом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье отреагировал на поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) — чехом Иржи Прохазкой и соотечественником Джамалом Хиллом.

«Это был сумасшедший бой… люблю смотреть на это», — написал на своей странице в социальных сетях Порье.

Напомним, бой между Прохазкой и Хиллом стал третьим по значимости событием турнира UFC, который состоялся сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США). Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде. Для американского бойца это поражение стало вторым подряд.