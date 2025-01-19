Прохазка: если Анкалаев сдержит слово, как мужик и не будет бороться, то Перейра победит

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка высказался о предстоящем поединке между действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой и топовым бойцом UFC россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится на турнире UFC 313.

«Если Анкалаев сдержит слово — как настоящий мужчина, который отвечает за слова, — и не будет бороться с Алексом, то Перейра победит. Если Магомед будет драться не только в стойке, то это покажет, что он не человек слова, хотя его главное преимущество именно в этом аспекте», — сказал Прохазка на пресс-конференции после турнира UFC 311.