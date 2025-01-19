Двалишвили: я сломал спину во время лагеря и рядом не было Хабиба, который помог бы мне

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили заявил, что сломал спину во время подготовки к поединку против топового бойца UFC россиянина Умара Нурмагомедова.

«Я сломал спину во время тренировочного лагеря. Были такие дни, когда мне не удавалось встать с кровати. Я лежал, и рядом со мной не было Хабиба, который помог бы мне тренироваться. Не ищу оправданий», — приводит слова Двалишвили портал Cageside.

Напомним, бой между Мерабом и Умаром стал соглавным событием турнира UFC 311, который состоялся сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США). Встреча между бойцами продлилась все пять раундов и завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для Умара Нурмагомедова это поражение стало первым в профессиональной карьере. Для Мераба Двалишвили это была первая защита титула.