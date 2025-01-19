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Мераб Двалишвили: как бойца, я уважаю Умара. Желаю ему всего наилучшего

Мераб Двалишвили: как бойца, я уважаю Умара. Желаю ему всего наилучшего
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили отдал дань уважения своему сопернику и топовому бойцу UFC россиянину Умару Нурмагомедову.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Как бойца, я уважаю Умара. Да благословит его Бог. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Двалишвили портал Cageside.

Напомним, бой между Мерабом и Умаром стал соглавным событием турнира UFC 311, который состоялся сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США). Встреча между бойцами продлилась все пять раундов и завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для Умара Нурмагомедова это поражение стало первым в профессиональной карьере. Для Мераба Двалишвили это была первая защита титула.

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