Мераб Двалишвили: как бойца, я уважаю Умара. Желаю ему всего наилучшего

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили отдал дань уважения своему сопернику и топовому бойцу UFC россиянину Умару Нурмагомедову.

«Как бойца, я уважаю Умара. Да благословит его Бог. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Двалишвили портал Cageside.

Напомним, бой между Мерабом и Умаром стал соглавным событием турнира UFC 311, который состоялся сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США). Встреча между бойцами продлилась все пять раундов и завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для Умара Нурмагомедова это поражение стало первым в профессиональной карьере. Для Мераба Двалишвили это была первая защита титула.