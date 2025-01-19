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Мераб Двалишвили назвал бойца UFC, который может стать его следующим соперником

Мераб Двалишвили назвал бойца UFC, который может стать его следующим соперником
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили назвал бойца UFC, который может стать его следующим соперником.

«Я побью всех в этом весе. Кто бы ни был следующим. Думаю, что Шон О'Мэлли [достоин драться за титул], он жаловался на что-то [после нашего боя], и у него действительно есть возможность оспорить звание чемпиона. Этот парень способен нокаутировать, и у него реально имеется шанс подраться за пояс. Я вижу в нём вызов. Возможно, он внесёт какие-то изменения в свою игру, и тогда мы покажем хороший бой», — приводит слова Двалишвили портал Cageside.

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