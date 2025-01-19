Илия Топурия: Мераб доминировал над Умаром не только в борьбе. Грузия тебя любит!

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия поделился мнением о победе чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в поединке с топовым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Мераб действительно доминировал над Умаром Нурмагомедовым во всех аспектах, не только в борьбе. Ты контролировал его мышление и кардио. Ты продемонстрировал совершенно другой уровень игры. Вся заслуга и уважение принадлежит тебе. Грузия тебя любит!» — написал Топурия в социальных сетях.

Напомним, бой между Мерабом и Умаром стал соглавным событием турнира UFC 311, который состоялся сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США). Встреча между бойцами продлилась все пять раундов и завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для Умара Нурмагомедова это поражение стало первым в профессиональной карьере. Для Мераба Двалишвили это была первая защита титула.