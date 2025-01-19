Майкл Чендлер назвал бойца UFC, который должен стать следующим соперником Ислама Махачева

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер назвал бойца UFC, который должен стать следующим соперником действующего обладателя пояса UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева.

«Следующим должен быть реванш Ислама с Чарльзом [Оливейрой]», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Ислам Махачев провёл бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом (Д'Арс) в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.