Мераб Двалишвили: Стерлинг — величайший боец ММА в истории легчайшего веса

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили считает, что его друг и бывший чемпион UFC в категории до 61 кг американец Алджамейн Стерлинг является величайшим бойцом смешанных единоборств в истории легчайшего веса.

«Алджамейн является величайшим в истории легчайшего дивизиона. Но мы также не должны забывать Доминика Круза, он один из лучших», — сказал Двалишвили во время пресс-конференции после турнира UFC 311.

Напомним, сегодня Мераб провёл бой с топовым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311, который состоялся сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США). Встреча между бойцами продлилась все пять раундов и завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для Умара Нурмагомедова это поражение стало первым в профессиональной карьере. Для Мераба Двалишвили это была первая защита титула.