Пимблетт: Махачев победил слишком легко. Мойкано должен был умереть на щите и заснуть

Топовый боец UFC англичанин Пэдди Пимблетт высказался о победе действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в бою с бразильцем Ренато Мойкано.

«Отдаю должное Ренато за то, что он согласился на бой на суточном уведомлении. Тем не менее, братан, у тебя никогда больше не будет такой возможности. По крайней мере, умри на щите и засни. Ты, чёрт возьми, так быстро сдался, Ренато. Усни, парень. Умри достойно. Я это ненавижу. Тебя поймали на удушающий, а не на залом шеи. Это вторая подряд победа Махачева Д'Арсе. Это было для него слишком легко. Мне казалось, что Мойкано окажет больше сопротивления», — приводит слова Пимблетта портал Sports Illustrated.

Напомним, 19 января, на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Ислам Махачев провёл бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.