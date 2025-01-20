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Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову после его поражения в бою с Мерабом Двалишвили

Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову после его поражения в бою с Мерабом Двалишвили
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к своему двоюродному брату и топовому бойцу UFC Умару Нурмагомедову после того, как он уступил действующему чемпиону UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузину Мерабу Двалишвили.

«Выше голову Младший, ты вчера показал что являешься одним из лучших в мире. В данный момент нам есть над чем работать, проведём работу над ошибками и вернёмся в титульную гонку», — написал Хабиб в социальных сетях.

Напомним, бой между Мерабом и Умаром стал соглавным событием турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе (США). Встреча между бойцами продлилась все пять раундов и завершилась победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для Умара Нурмагомедова это поражение стало первым в профессиональной карьере. Для Мераба Двалишвили это была первая защита титула.

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