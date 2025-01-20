Хабиб Нурмагомедов оставил послание Исламу Махачеву после того, как тот победил на UFC 311

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов оставил послание другу и действующему обладателю чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву после того, как последний победил бразильца Ренато Мойкано.

«Ислам в очередной раз доказал, что он лучший в мире на данный момент [боец смешанных единоборств]. Поэтому я очень рад за него и за его проделанный путь в этом виде спорта. За всю историю смешанных единоборств очень малое количество бойцов достигли того, чего он достиг. Продолжай работать, брат мой, это ещё не предел», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, бой между Махачевым и Мойкано состоялся 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.