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Умар Нурмагомедов: не считаю, что я проиграл бой с Мерабом Двалишвили

Умар Нурмагомедов: не считаю, что я проиграл бой с Мерабом Двалишвили
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов опубликовал пост после поражения в бою с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили на турнире по смешанным единоборствам UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Никаких оправданий. Я стану чемпионом. Остальное не важно. Хвала Аллаху в любом положении. И я не считаю, что я проиграл этот бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном. Разберусь с травмами и снова в строй», — написал Умар Нурмагомедов на личной странице в своей социальной сети.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

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