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Умар Нурмагомедов показал, как выглядит его рука, которую он сломал в бою с Двалишвили

Умар Нурмагомедов показал, как выглядит его рука, которую он сломал в бою с Двалишвили
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов показал, как выглядит его рука, которую он сломал во время боя с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили на турнире по смешанным единоборствам UFC 311. После боя Умар заявил, что мог сломать руку в первом раунде поединка.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере. Также на его счету 18 поражений.

Двалишвили, в свою очередь, одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

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