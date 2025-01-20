Шлеменко назвал причину поражения Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Именитый российский боец Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Двалишвили просто тупо его передышал. И лишний раз подтверждается моя теория о том, что любая техника ломается о хорошую функциональную подготовку. Однозначно, Умар техничнее во всех аспектах, но Мераб, начав давить, его тупо додавил до победы», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Поражение от Двалишвили стало для 29-летнего Нурмагомедова первым в профессиональной карьере.

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