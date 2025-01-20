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Шлеменко назвал причину поражения Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Шлеменко назвал причину поражения Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили
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Именитый российский боец Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Двалишвили просто тупо его передышал. И лишний раз подтверждается моя теория о том, что любая техника ломается о хорошую функциональную подготовку. Однозначно, Умар техничнее во всех аспектах, но Мераб, начав давить, его тупо додавил до победы», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Поражение от Двалишвили стало для 29-летнего Нурмагомедова первым в профессиональной карьере.

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