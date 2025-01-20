Мокаев отреагировал на победу Двалишвили в бою с Умаром Нурмагомедовым
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Непобеждённый британский боец смешанного стиля Мухаммад Мокаев прокомментировал победу чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).
UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов
«Всегда относился к нему с уважением, один из самых скромных чемпионов прямо сейчас!» — написал Мокаев в социальной сети X (ранее Twitter).
Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.
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