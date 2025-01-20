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Роман Копылов высказался о возможном бое с Шарой Буллетом

Роман Копылов высказался о возможном бое с Шарой Буллетом
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Российский боец UFC Роман Копылов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о своём отношении к потенциальному поединку с непобеждённым соотечественником Шарабутдином Магомедовым.

«Возможен ли бой с Магомедовым? Почему нет? Мы же видим, что россияне бьются между собой. Если это будет приближение к бою за пояс… Если нужно будет разделить октагон, то разделим. Это же наша работа, ничего в этом такого нет», — сказал Копылов в интервью YouTube-каналу Meta Fight.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 249 в январе Копылов нокаутировал американца Криса Кёртиса. Магомедов на UFC 308 в октябре досрочно победил армянина Армена Петросяна.

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