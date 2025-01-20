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Сауль Альварес: Кроуфорд победил одного хорошего соперника за карьеру

Сауль Альварес: Кроуфорд победил одного хорошего соперника за карьеру
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес раскритиковал достижения непобеждённого американца Теренса Кроуфорда (41-0, 30 KO).

«Я уважаю Теренса Кроуфорда, но он выиграл всего один большой бой. Если посмотреть на послужной список этого парня, он победил лишь одного хорошего бойца. Не думаю, что, помимо Спенса, есть ещё кто-то в его резюме», — приводит слова Альвареса TMZ Sports.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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