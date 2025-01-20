Копылов объяснил, почему Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили

Российский боец UFC Роман Копылов прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«С Умаром знакомы лично, переживал за него. Сначала видно было, что Умар ведёт, превосходит, но я увидел, что он повредил руку, оказывается, сломал. Я думаю, что рука причиной стала… Я понимаю его как спортсмен. Его сильная сторона это ударка, и когда одной рукой он не мог бить… Также и тейкдауны он пропускал из-за того, что не мог разорвать захват», — сказал Копылов в интервью YouTube-каналу Meta Fight.

Поражение от Двалишвили стало для 29-летнего Нурмагомедова первым в профессиональной карьере.