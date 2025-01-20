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Копылов объяснил, почему Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили

Копылов объяснил, почему Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили
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Российский боец UFC Роман Копылов прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«С Умаром знакомы лично, переживал за него. Сначала видно было, что Умар ведёт, превосходит, но я увидел, что он повредил руку, оказывается, сломал. Я думаю, что рука причиной стала… Я понимаю его как спортсмен. Его сильная сторона это ударка, и когда одной рукой он не мог бить… Также и тейкдауны он пропускал из-за того, что не мог разорвать захват», — сказал Копылов в интервью YouTube-каналу Meta Fight.

Поражение от Двалишвили стало для 29-летнего Нурмагомедова первым в профессиональной карьере.

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