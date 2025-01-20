«Полный отстой». Мойкано опубликовал пост после поражения от Махачева

10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано прокомментировал поражение от действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева, поединок с которым состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Мойкано вышел на поединок на коротком уведомлении, заменив травмировавшего спину Армана Царукяна, и проиграл удушающим приёмом в первом раунде.

«Полный отстой. Сейчас я просто хочу выиграть свой следующий бой. Спасибо UFC за возможность. И спасибо богу за мою жизнь», — написал Мойкано.

Ранее Ислам Махачев рассказал, когда хочет провести следующий бой.

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