«Полный отстой». Мойкано опубликовал пост после поражения от Махачева
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10-й номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано прокомментировал поражение от действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева, поединок с которым состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).
UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
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Ренато Мойкано
Напомним, Мойкано вышел на поединок на коротком уведомлении, заменив травмировавшего спину Армана Царукяна, и проиграл удушающим приёмом в первом раунде.
«Полный отстой. Сейчас я просто хочу выиграть свой следующий бой. Спасибо UFC за возможность. И спасибо богу за мою жизнь», — написал Мойкано.
Ранее Ислам Махачев рассказал, когда хочет провести следующий бой.
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