Сарнавский поделился мнением о следующем сопернике Мераба Двалишвили

Экс-чемпион Fight Nights и боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский высказался о перспективах чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили после победы над россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Возможный реванш Двалишвили и Яна? Я думаю, что всё возможно, потому что Петя идёт на серии из двух побед. Мераб уже защитил много раз титул, так что, по сути, там только остались Шон, Петя, может быть, Сэндхаген, но маловероятно. Я думаю, Сэндхаген нет.

Вообще там О`Мэлли один из претендентов, они же хотели сначала его с Мерабом свести, потом уже появился бой с Умаром. Это был рискованный бой для Умара, он рискнул, и я думаю, что риск был оправдан. Он мог стать чемпионом, да, но уступил в таком хорошем, плотном бою. Ничего страшного. Тем более он молодой ещё», — сказал Сарнавский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.