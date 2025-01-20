Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд ведут переговоры о бое

Инсайдер: Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд ведут переговоры о бое
Комментарии

Чемпионы мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд, начали переговоры о поединке в сентябре, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

«Контракты пока не подписаны, но Канело Альварес и Теренс Кроуфорд, как ожидается, встретятся в уикенд Дня независимости Мексики в сентябре. Как и говорил Кроуфорд, поединок пройдёт в 76,2 кг без пункта об ограничении на набор веса после взвешивания», — написал Коппинджер в социальных сетях.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Материалы по теме
Сауль Альварес: Кроуфорд победил одного хорошего соперника за карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android