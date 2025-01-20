Инсайдер: Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд ведут переговоры о бое

Чемпионы мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд, начали переговоры о поединке в сентябре, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

«Контракты пока не подписаны, но Канело Альварес и Теренс Кроуфорд, как ожидается, встретятся в уикенд Дня независимости Мексики в сентябре. Как и говорил Кроуфорд, поединок пройдёт в 76,2 кг без пункта об ограничении на набор веса после взвешивания», — написал Коппинджер в социальных сетях.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).