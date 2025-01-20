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Сарнавский: Анкалаев техничнее Перейры, выиграет у него бой по очкам

Сарнавский: Анкалаев техничнее Перейры, выиграет у него бой по очкам
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Экс-чемпион Fight Nights и боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Здесь сложно делать прогноз. Если брать всю любительскую базу Анкалаева, и как он работает в ММА, как проводит бои, я думаю, что он более техничный. У него хорошая борьба, хорошая ударка. Перейра — мы знаем, что его в борьбе ещё никто не проверял. Он всех практически вырубает в стойке. Ну и у него соперники такие, которые ему подходят, дают ему возможность работать в стойке.

Я думаю, что Анкалаев будет работать в своей манере, вторым номером, сильно не рисковать. Перейра может зацепить, ударить. И мы знаем, что он третий, четвёртый, пятый раунд наращивает темп. Идёт вперёд, бьёт очень тяжело. Так что я думаю, что по очкам бой закончится. Я думаю, победа будет по очкам Анкалаева», — сказал Сарнавский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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