Копылов оценил шансы Петра Яна в реванше с Двалишвили

Российский боец UFC Роман Копылов высказался о потенциальном реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном.

«Сейчас Пётр Ян вернулся на свои позиции. Я думаю, при должном подходе и если всё сложится, и подготовка, и травм не будет, то Пётр может остановить чемпионство Мераба», — сказал Копылов в интервью YouTube-каналу Meta Fight.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду.

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