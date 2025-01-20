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Халидов: жаль, что такой человек, как Двалишвили, по-прежнему чемпион

Халидов: жаль, что такой человек, как Двалишвили, по-прежнему чемпион
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Российский боец, экс-чемпион лиги «Наше дело» Мурад Халидов высказался о поражении Умара Нурмагомедова в поединке с чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили.

«Я удивлён, что Мераб дал такой бой Умару. Мне показалось, что Нурмагомедов всё-таки победил, забрав первые три раунда. Судейское решение, конечно, удивило. Особенно счёт 49-46. Как можно было отдать Двалишвили четыре раунда, мне вообще не очень понятно. Первые два на 100% забрал Умар, четвёртый и пятый — Мераб. Третий вызывает споры, но, опять же, мне кажется, Умар выглядел лучше. Жаль, что такой человек, как Двалишвили, по-прежнему чемпион. Но это вопрос времени. Уверен, придёт время и Нурмагомедов заберёт своё», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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