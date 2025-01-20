Анкалаев — Перейре: заставлю выглядеть тебя как парня с шиномонтажа

Первый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал организацию поединка с действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Ты подписал контракт на гибель. Я накажу тебя за то, что ты уклонялся от меня, и заставлю тебя выглядеть как парня с шиномонтажа, а не профессионального бойца», — говорится в сообщении Анкалаева в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.