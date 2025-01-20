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Роман Копылов назвал фаворита в бою Перейра — Анкалаев

Роман Копылов назвал фаворита в бою Перейра — Анкалаев
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Российский боец UFC Роман Копылов высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Перейру никто списывает, его заслуг никто не убавляет. Он опасен, он очень сильно бьёт. Тонкие перчатки, каждый удар может решить исход боя, так что… 60 на 40 в пользу Магомеда», — сказал Копылов в интервью на YouTube-канале Meta Fight.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде у американца Халила Раунтри.

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