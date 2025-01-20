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Пэдди Пимблетт продолжил душить спарринг-партнёра после сдачи

Пэдди Пимблетт продолжил душить спарринг-партнёра после сдачи
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Популярный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт и начинающий профессиональный боец ММА Денис Фримпонг повздорили на просторах интернета и решили выяснить отношения между собой на спарринге в бойцовском зале Manchester Top Team.

По ходу спарринга Пимблетт взял на удушающий приём Фримпонга, и заставил его сдаться, но игнорировав этот факт продолжил душить оппонента. Атмосфера в зале накалилась, и все присутствующие были вынуждены вмешаться в спарринг, чтобы спасти Фримпонга.

Напомним, что Пимблетт свой последний официальный бой проводил в июле 2024 года, где он победил техническим нокаутом в первом раунде Бобби Грина.

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