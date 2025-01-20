Менеджер Чжан Чжилэя: хотим провести бой с Усиком до конца года

Менеджер китайского нокаутёра супертяжёлого дивизиона Чжан Чжилэя, Шон Джордж дал комментарий по поводу текущего положения дел в супертяжёлом весе, а также отметил, что их команда рассчитывает получить бой с действующим чемпионом WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком до конца 2025 года.

«Перед боем Чжана с Уайлдером все говорили, что это поединок, где шансы на победу 50 на 50. И как только Чжан его нокаутировал, все списали это на то, что Уайлдер уже не тот. Но на самом деле это просто Чжан провёл тогда великолепный бой. Он выключил коронную правую Уайлдера и нокаутировал его. Несмотря на это поражение, я бы взглянул на бой Уайлдера против того же Джо Джойса, например. Что-то вроде крутого боя, где проигравший окончательно вылетает из элиты дивизиона.

Джаред Андерсон тоже недооценил Баколе и поплатился за это. Мы все знаем, на что способен Мартин, но, по всей видимости, Джаред этого не знал. Однако Андерсон ещё молодой, и он, безусловно, талантливый боксёр. Баколе? Мне кажется, что он больше говорит, чем делает. Он набивает себе цену, ему предлагали драться с Агитом Кабайелом, но он начал ломить цены и вызывать Чжана на бой. Мы же готовы драться с кем угодно, однако всё зависит от предложения. В целом мы рассчитываем получить бой с Усиком до конца 2025 года», — приводит слова Джорджа Ringmagazine.