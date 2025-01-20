Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд ответил на критику Сауля Альвареса по поводу его достижений

Теренс Кроуфорд ответил на критику Сауля Альвареса по поводу его достижений
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд ответил на критику звёздного мексиканского боксёра Сауля Альвареса, который считает, что в карьере Кроуфорда не было достойных соперников, кроме Эррола Спенса.

«Очень смешно! Какое же это безумие… Я тебя правильно понимаю, абсолютно все мои соперники, кроме одного — это плохие бойцы? Ну ладно. Так и запишем. Только не забудь потом о том, что сказал. Я всегда делаю так, что мои крутые соперники выглядят в ринге как плохие бойцы», — написал Кроуфорд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, по слухам, Кроуфорд и Альварес могут провести бой между собой в сентябре 2025 года. Ради такого поединка Кроуфорд поднимется ещё на две категории вверх.

Материалы по теме
«Не вижу других вариантов». В карьере Канело остался лишь один грандиозный вызов
«Не вижу других вариантов». В карьере Канело остался лишь один грандиозный вызов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android