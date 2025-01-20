Теренс Кроуфорд ответил на критику Сауля Альвареса по поводу его достижений

Бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд ответил на критику звёздного мексиканского боксёра Сауля Альвареса, который считает, что в карьере Кроуфорда не было достойных соперников, кроме Эррола Спенса.

«Очень смешно! Какое же это безумие… Я тебя правильно понимаю, абсолютно все мои соперники, кроме одного — это плохие бойцы? Ну ладно. Так и запишем. Только не забудь потом о том, что сказал. Я всегда делаю так, что мои крутые соперники выглядят в ринге как плохие бойцы», — написал Кроуфорд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, по слухам, Кроуфорд и Альварес могут провести бой между собой в сентябре 2025 года. Ради такого поединка Кроуфорд поднимется ещё на две категории вверх.