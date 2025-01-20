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Холли Холм планирует провести титульный бой в профессиональном боксе

Холли Холм планирует провести титульный бой в профессиональном боксе
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Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм может провести бой в профессиональном боксе против действующей обладательницы временного титула WBC в первом полусреднем весе Шантель Кэмерон. Об этом заявила менеджер Холм Ленни Фрескес.

«Она смотрит в том направлении, где ей заплатят больше всего денег. Титулы для неё ничего не значат; она уже завоевала свои титулы. Она всё ещё говорит, что хочет драться с лучшими девушками в мире, и у неё высочайший уровень бокса.

Я знаю Кэмерон — ей нужна настоящая борьба в ринге. Она дралась с Кэти Тейлор, но это ей ничего не дало. Она неизвестна широкой публике, и ей нужна соперница с громким именем. У неё не так много подписчиков, а у Холли около трёх миллионов поклонников», — приводит слова Фрескес Boxing Scene.

Напомним, накануне стало известно, что Холм покинула UFC на правах свободного агента.

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