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Майки Гарсия не одобряет потенциальный бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом

Майки Гарсия не одобряет потенциальный бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом
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Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия не поддерживает идею проведения боя между звёздным мексиканским чемпионом Саулем «Канело» Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд — один из лучших бойцов, которых я видел. Я сказал ему: «Чувак, ты крутой парень. Ты был крутым парнем. Ты не всегда получаешь должное признание из-за политики в боксе, но мир бокса знает, что ты реально крут». Однако у Канело тоже есть много навыков высокого уровня, и прыгать на два дивизиона ради боя с ним — это самоубийство. Он отличный боец, он доказал это уже всем много раз, но зачем ему стирать это всё таким боем?» — приводит слова Гарсии Boxing Scene.

По слухам, Альварес и Кроуфорд могут провести бой между собой в сентябре 2025 года.

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