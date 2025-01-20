«Это всё выглядело как минимум странно». Дэн Хукер не верит в травму Армана Царукяна

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер не верит претенденту на титул в этом дивизионе Арману Царукяну, который снялся с боя против действующего чемпиона Ислама Махачева за сутки до турнира UFC 311 из-за травмы спины, которая мешала ему завершить процесс весогонки.

«Да, я давно в этом спорте, и здесь всякое бывает. Но я не пойму, как можно было получить эту травму за день до боя. Это всё выглядело как минимум странно. Вдруг внезапно возникла травма, из-за которой он не смог гонять вес. Его ждёт титульный бой, самый важный бой в карьере, и он его вот так упускает. Я слышал, что Дана Уайт сказал ему, что он не получит титульный бой в следующем поединке, ну что тут поделаешь, значит, папочка не купит тебе новый позвоночник

Теперь ему будет очень нелегко найти бой, потому что люди будут остерегаться, что он способен соскочить в последний момент», — сказал Хукер на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, вместо Царукяна на UFC 311 выступил бразилец Ренато Мойкано и проиграл удушающим приёмом в первом раунде Махачеву.