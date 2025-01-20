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Магомед Исмаилов отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Магомед Исмаилов отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поддержал соотечественника Умара Нурмагомедова, потерпевшего поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Их поединок состоялся на турнире UFC 311. Умар проиграл единогласным решением судей. Это поражение стало для 29-летнего спортсмена первым в профессиональной карьере. Также на его счету 18 побед.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Ты своё заберёшь», — написал Исмаилов в комментариях под одним из постов Нурмагомедова в социальных сетях.

Умар дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Сейчас он занимает второе место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса.

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