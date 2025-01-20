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Наоя Иноуэ надеется на жёсткое противостояние с Е Чун Кимом 24 января

Наоя Иноуэ надеется на жёсткое противостояние с Е Чун Кимом 24 января
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Абсолютный чемпион в первом полулегком весе Наоя Иноуэ дал комментарий по поводу предстоящего поединка против корейца Е Чун Кима, ожидая жёсткое противостояние.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Е Чун Ким
24 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Йе Чун Ким

«Я надеюсь на захватывающий поединок. Я не предсказываю, что он будет именно таким, но я на это очень надеюсь.

Конечно, если мне предоставится возможность нокаутировать соперника, я пойду за нокаутом без всяких раздумий, но если соперник будет оказывать жёсткое сопротивление и не даст этого сделать — я буду только рад. Чтобы добиться уверенной и яркой победы как я планирую — пришлось пройти массу тренировок на выносливость и концентрацию.

Да, я хочу продемонстрировать свою технику, и, конечно, я собираюсь нокаутировать соперника, но на мероприятии будут присутствовать болельщики, которые никогда раньше не видели такого бокса, который я покажу в этот день, и хотелось бы показать это зрелище людям как можно дольше», — приводит слова Иноуэ Boxing Scene.

Напомним, что бой между Иноуэ и Кимом состоится 24 января в Японии.

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