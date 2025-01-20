Теофимо Лопес назвал фаворита реванша между Девином Хейни и Райаном Гарсией

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался по поводу ожидаемого реванша между бывшим абсолютным чемпионом мира в лёгком весе американцем Девином Хейни и его популярным соотечественником Райаном Гарсией.

«Мне кажется, что в этом бою снова победит Гарсия. И конечно же, мне хочется получить бой с победителем этой пары. Но сначала им нужно пройти двух непростых оппонентов. Исаак Крус и Хосе Рамирес — это далеко не слабые бойцы, поэтому давайте сперва увидим эти бои», — сказал Лопес на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, крупнейший инвестор в мире профессионального бокса Турки аль-Аш Шейх заявил, что Хейни и Гарсия могут провести бой между собой в октябре 2025 года, если одержат победы в предстоящих боях, намеченных на май, где Гарсия должен будет встретиться с Исааком Крусом, а Хейни – с Хосе Рамиресом.