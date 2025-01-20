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Дана Уайт посетил инаугурацию Дональда Трампа

Дана Уайт посетил инаугурацию Дональда Трампа
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Глава UFC Дана Уайт посетил инаугурацию 47-го президента Соединённых Штатов Америки (США) Дональда Трампа, которая проходит сегодня, 20 января, в Вашингтоне (США).

Дана Уайт на инаугурации президента США Дональда Трампа

Дана Уайт на инаугурации президента США Дональда Трампа

Фото: Скриншот трансляции

Дональд Трамп и Дана Уайт имеют дружеские отношения на протяжении многих лет. А с 2016 года Дана содействует Дональду на политической арене, выступая на съездах Республиканской партии с речами в его поддержку. Также Уайт поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании.

Напомним, Дональд Трамп победил на 60-х по счету президентских выборах. Он возвращается на пост президента США через четыре года после окончания предыдущего срока.

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