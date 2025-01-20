Инсайдер: Райан Гарсия и Исаак Крус проведут бой в промежуточном весе

Популярный американский боксёр Райан Гарсия и мексиканский нокаутёр Исаак Крус проведут бой в промежуточном весе до 65,3 кг. Об этом сообщает обозреватель ESPN Сальвадор Родригес.

Напомним, поединок между Гарсией и Крусом планируется в мае 2025 года.

Гарсия свой последний бой проводил в апреле 2024 года, где победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни судейским решением, но позднее результат этого поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.

Что касается Круса, то у него официально намечен бой на 1 февраля в Лас-Вегасе против мексиканца Анхеля Фиерро.