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Мераб Двалишвили обманул атлетическую комиссию перед боем с Умаром Нурмагомедовым

Мераб Двалишвили обманул атлетическую комиссию перед боем с Умаром Нурмагомедовым
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обманул атлетическую комиссию штата Калифорния во время прохождения медобследования перед боем с Умаром Нурмагомедовым.

«В Калифорнии очень строгая комиссия. Они проверяли буквально всё моё тело в четверг. Я был в брюках, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я приподнял свою левую штанину, а он продолжал что-то говорить. Затем он попросил показать ему вторую ногу, и я вновь показал ему левую ногу», — сказал Двалишвили в подкасте известному инсайдеру Ариэлю Хельвани.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

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