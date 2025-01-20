Файткард турнира UFC Fight Night 250

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, который возглавит бой бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра
Андре Муниз — Икрам Алискеров
Мухаммаджон Наимов — Каан Офли
Предварительный кард
Шамиль Газиев — Томас Петерсен
Абдул-Карим Аль-Сельвади — Джордан Левит
Терренс Маккинни — Дамир Хадзович
Фарес Зиам — Майк Дэвис
Богдан Град — Лукас Александр
Хамди Абделвахаб — Джамал Погс
Майра Буэно Силва — Жасмин Ясудавичюс