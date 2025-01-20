Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Файткард турнира UFC Fight Night 250

Файткард турнира UFC Fight Night 250
Аудио-версия:
Комментарии

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, который возглавит бой бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра
Андре Муниз — Икрам Алискеров
Мухаммаджон Наимов — Каан Офли

Предварительный кард

Шамиль Газиев — Томас Петерсен
Абдул-Карим Аль-Сельвади — Джордан Левит
Терренс Маккинни — Дамир Хадзович
Фарес Зиам — Майк Дэвис
Богдан Град — Лукас Александр
Хамди Абделвахаб — Джамал Погс
Майра Буэно Силва — Жасмин Ясудавичюс

Материалы по теме
Фото
Адесанья провёл тренировку с Робертом Уиттакером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android