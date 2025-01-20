Файткард турнира UFC Fight Night 250

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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, который возглавит бой бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против Нассурдина Имавова.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов

Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк

Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра

Андре Муниз — Икрам Алискеров

Мухаммаджон Наимов — Каан Офли

Предварительный кард

Шамиль Газиев — Томас Петерсен

Абдул-Карим Аль-Сельвади — Джордан Левит

Терренс Маккинни — Дамир Хадзович

Фарес Зиам — Майк Дэвис

Богдан Град — Лукас Александр

Хамди Абделвахаб — Джамал Погс

Майра Буэно Силва — Жасмин Ясудавичюс