Полный список участников турнира PFL 25 января в Дубае

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

25 января в Дубае состоится турнир по смешанным единоборствам Professional Fighters League, где главным событием шоу станет бой чемпиона в лёгком весе Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;

Вадим Немков — Тимоти Джонсон;

Ахмед Магомедов — Натан Келли;

Ибрагим Ибрагимов — Кенни Мохоноана;

Ренат Хавалов — Клевер Фернандес;

Ахмед Сами — Тарек Сулейман;

Якуб Сулейманов — Ярра Аль-Силави;

Мирафзал Ахтамов — Майк Томпсон;

Руэль Паналес — Хади Омар Аль Хуссайни;

Джон Митчелл — Соухил Тахири;

Мостафа Рашид Неда — Хайдер Хан;

Саид Аль-Хосани — Талаль Аль-Каллаф.