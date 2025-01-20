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Полный список участников турнира PFL 25 января в Дубае

Полный список участников турнира PFL 25 января в Дубае
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25 января в Дубае состоится турнир по смешанным единоборствам Professional Fighters League, где главным событием шоу станет бой чемпиона в лёгком весе Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;
Вадим Немков — Тимоти Джонсон;
Ахмед Магомедов — Натан Келли;
Ибрагим Ибрагимов — Кенни Мохоноана;
Ренат Хавалов — Клевер Фернандес;
Ахмед Сами — Тарек Сулейман;
Якуб Сулейманов — Ярра Аль-Силави;
Мирафзал Ахтамов — Майк Томпсон;
Руэль Паналес — Хади Омар Аль Хуссайни;
Джон Митчелл — Соухил Тахири;
Мостафа Рашид Неда — Хайдер Хан;
Саид Аль-Хосани — Талаль Аль-Каллаф.

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