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Иржи Прохазка резко ответил на критику Даниэля Кормье в свой адрес

Иржи Прохазка резко ответил на критику Даниэля Кормье в свой адрес
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка во время пресс-конференции после турнира UFC 311 резко высказался по поводу критики в свой адрес со стороны бывшего чемпиона в двух весах Даниэля Кормье, который отметил огрехи в технике Прохазки по ходу его поединка с Джамалом Хиллом.

«В первом раунде я дрался с опущенными руками? Да пошёл к чёрту Кормье вместе с Роганом, к чёрту их. Я очень много над этим работал, я долго оттачивал защитную технику, чтобы одержать эту победу, так что, думаю, они должны проявить уважение, а не искать недостатки у победителя», — приводит слова Прохазки Вloodyelbow.

Напомним, Прохазка победил Хилла техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 311, который проходил 18 января в Лос-Анджелесе (США).

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